Врачи рассказали, как избежать серьезных последствий обморожения

С начала декабря в Нижегородской области было зафиксировано 13 случаев госпитализации с обморожениями и примерно 70 обращений в медицинские учреждения вследствие травм, полученных на скользких дорогах. Эти данные предоставили в региональном минздраве. Врачи рассказали, как спастись от обморожения в холодною погоду.В первую очередь холод влияет на незакрытые участки тела — нос, щеки, уши, кисти и стопы. Об этом рассказала главный внештатный специалист минздрава по медицинской профилактике Наталья Савицкая. Она отметила, что серьезность травмы будет зависеть от температуры, влажности, силы ветра и от длительности пребывания на улице, передает NewsNN.Обморожение проявляется покраснением, потерей чувствительности и последующем шелушением. Глубокие поражения приводят к пузырям, рубцам и даже некрозу тканей.По словам главврача станции скорой медпомощи Нижнего Новгорода Романа Пегова пик обморожений приходится на новогодние праздники из-за употребления алкоголя, которое дает ложное чувство тепла. А также курения, которое нарушает кровообращение.«Перед долгой прогулкой рекомендуется хорошо поесть, а при обморожении ног нельзя снимать обувь на улице, так как конечности могут распухнуть. Если замерзли руки, нужно засунуть их в подмышки. Необходимо дождаться, когда оттают более глубокие ткани и сосуды», — посоветовал врач.Поврежденный участок утепляют шерстью и пленкой, принимают обезболивающее. Эксперт подчеркнул, что в зоне риска находятся диабетики, сердечники, дети и пожилые. Рекомендуется носить многослойную одежду, обувь на толстой подошве, шапку, шарф и варежки.

