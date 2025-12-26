Желающим избежать переедания в праздники россиянам дали четыре совета

Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Виктория Садовская рассказала, как избежать переедания за новогодним столом.

«При желании попробовать большое количество разных блюд на новогоднем столе следует делать это маленькими порциями и только тогда, когда появляется чувство голода. В идеале, количество съеденной во время застолья пищи не должно превышать объем тарелки диаметром 22-23 сантиметра», — дала совет эндокринолог.

Второй совет врача — есть больше свежих овощей и фруктов, так как они способствуют здоровому пищеварению. Также, по ее словам, стоит сделать праздничное меню менее калорийным, например, заменить жирную говядину или свинину на индейку, а майонез — на натуральный йогурт. В качестве гарнира лучше выбрать белый или бурый рис, кабачки, перец, брокколи.

Также доктор призвала россиян соблюдать умеренность в употреблении алкоголя. «Спиртные напитки калорийны, они могут "разжигать" аппетит. Злоупотребление ими может привести не только к перееданию, но и к набору веса и другим неприятным последствиям для организма», — пояснила она.

