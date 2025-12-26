ScienceAlert: Глаза действительно могут искриться, и учёные знают, почему

В офтальмологии есть редкий диагноз с «романтичным» названием — «рождественская катаракта» (Christmas tree cataract). Когда глаза осматривают с помощью щелевой лампы, в хрусталике пациента видно мерцание многоцветных кристаллов — розовых, зеленых, синих, золотыхУвы, эта «красота» говорит о возрастных изменениях. Такой вид катаракты возникает из-за скопления кальция в хрусталике, ускоряющего распад кристаллинов — белков, которые обеспечивают его прозрачность. В итоге создаётся избыток аминокислоты цистина, она начинает кристаллизоваться в виде тонких иглообразных структур. Они в процессе преломления света создают «праздничное» сияние.Впрочем, в большинстве случаев острота зрения почти не страдает. Но рождественская катаракта часто соседствует с миотонической дистрофией, а это наследственное заболевание вызывает прогрессирующую мышечную слабость. Исследования показали, что подобные катаракты встречаются почти у всех пациентов с миотонической дистрофией первого типа.То есть, делают вывод исследователи, рождественская катаракта может послужить важным диагностическим маркером системного заболевания, поможет распознать его на ранней стадии.

