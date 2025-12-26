Врач рассказала о способах перестать краснеть на публике

Старший преподаватель анатомии и патологии в Колледже медицины и стоматологии Университета Джеймса Кука (Австралия) Аманда Мейер рассказала, почему люди краснеют на публике и как перестать это делать. Ее слова приводит Independent.Врач объяснила, что кратковременный приток крови к коже ушей, лица, шеи или груди провоцирует симпатическая нервная системав ответ на выброс в кровь адреналина. «Адреналин сужает кровеносные сосуды, но на лице происходит обратное — они расширяются, к коже притекает больше крови, и лицо кажется горящим», — уточнила она.Мейер добавила, что хотя приток крови к лицу связан со стрессовой реакцией, он не указывает на подготовку организма к опасности. По ее словам, более вероятно, что это является социальным способом выражения стыда или стеснения, который тело выработало в процессе эволюции.Специалист подчеркнула, что остановить приток крови к лицу невозможно, но, как правило, с возрастом это происходит реже, так как люди начинают лучше понимать социальные нормы и становятся менее тревожными. Также помогает когнитивно-поведенческая терапия, а в случаях, когда лицо краснеет из-за гиперактивности симпатической нервной системы, может быть назначена хирургическая операция.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки