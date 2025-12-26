Онколог назвал причину мочеиспускания по 40 раз в день
Возможной причиной врач назвал болезненный мочевой пузырь, также известный как интерстициальный цистит. Он указал, что в отличие от обычного цистита, это заболевание вызвано неинфекционным воспалением мочевого пузыря. Со временем стенки органа теряют эластичность и его объем уменьшается.
Уролог отметил, что при этой форме цистита человек может ходить в туалет до 40 раз в день, при этом не испытывая облегчения, моча обычно выделяется небольшими порциями, а процесс мочеиспускания сопровождается болью. Врач добавил, что болезнь диагностируют после проведения исследований, а лечение предполагает снижение стресса, исключение из рациона продуктов, которые вызывают реакцию мочевого пузыря и коррекцию образа жизни.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил gorizont в категорию Урология
Добавить комментарий