Онколог назвал причину мочеиспускания по 40 раз в день

Уролог, онколог Виген Малхасян рассказал, почему появляются частые позывы в туалет.Возможной причиной врач назвал болезненный мочевой пузырь, также известный как интерстициальный цистит. Он указал, что в отличие от обычного цистита, это заболевание вызвано неинфекционным воспалением мочевого пузыря. Со временем стенки органа теряют эластичность и его объем уменьшается.Уролог отметил, что при этой форме цистита человек может ходить в туалет до 40 раз в день, при этом не испытывая облегчения, моча обычно выделяется небольшими порциями, а процесс мочеиспускания сопровождается болью. Врач добавил, что болезнь диагностируют после проведения исследований, а лечение предполагает снижение стресса, исключение из рациона продуктов, которые вызывают реакцию мочевого пузыря и коррекцию образа жизни.

