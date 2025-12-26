В России увеличилась заболеваемость "мышиной лихорадкой"
Инфекция была зафиксирована в 54 регионах, расположенных в восьми федеральных округах. Согласно статистике референс-центра по мониторингу ГЛПС, подавляющее большинство заболевших (86%) - жители городов, в то время как на долю сельского населения пришлось лишь 13%, пишет газета "Известия".
Локальный рост заболеваемости наблюдался осенью в отдельных районах, уточняют в ведомстве. Но многолетние наблюдения за ситуацией показывают, что в России сохраняется устойчивая тенденция к снижению заболеваемости "мышиной лихорадкой". Текущие показатели в три раза ниже пика 2019 года и в полтора раза меньше средних многолетних значений.
Иллюстрация к статье:
