Врач назвал причины частых головных болей
Как отметил эксперт, головная боль изучается веками, причем женщины страдают в 2-3 раза чаще мужчин. Ключевым провоцирующим фактором являются стресс и постоянное нервное напряжение. Эта проблема характерна не только для жителей мегаполисов, но и для людей со сбитым режимом сна. Например, для вахтовиков или тех, кто работает суточными дежурствами. Переутомление, несбалансированное питание и эмоциональные перегрузки напрямую способствуют возникновению приступов.
Карасев обратил внимание на развитие специализированных клиник головной боли в России. Врачи проходят дополнительное обучение, применяют современные методы диагностики и терапии.
