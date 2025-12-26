Врач назвал причины частых головных болей

Исследование Финансового университета при Правительстве РФ и компании «Ингосстрах» показало, что 74,2% россиян практически никогда не сталкиваются с мигренями. А 14,1% часто страдают от головных болей. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал специалист в области клинической лабораторной диагностики Александр Карасев.Как отметил эксперт, головная боль изучается веками, причем женщины страдают в 2-3 раза чаще мужчин. Ключевым провоцирующим фактором являются стресс и постоянное нервное напряжение. Эта проблема характерна не только для жителей мегаполисов, но и для людей со сбитым режимом сна. Например, для вахтовиков или тех, кто работает суточными дежурствами. Переутомление, несбалансированное питание и эмоциональные перегрузки напрямую способствуют возникновению приступов.Карасев обратил внимание на развитие специализированных клиник головной боли в России. Врачи проходят дополнительное обучение, применяют современные методы диагностики и терапии.

