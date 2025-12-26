Почему стоит отказаться от алкоголя в новогодние праздники

Употребление алкоголя даже не в больших количествах может негативно отразиться на фигуре и нарушить деятельность мозга. Об этом рассказала директор Национального научного центра наркологии им. В.П. Сербского Татьяна Клименко в Telegram-канале Минздрава России.Также она предупредила об опасностях, которые несет употребление алкоголя вопреки ожиданиям праздничного настроения. По ее словам, вместо радости он часто вызывает похмельный синдром, апатию и угрызения совести за совершенные поступки.Эксперт подчеркивает, что такое состояние является серьезным фактором риска, провоцирующим бытовые травмы, ссоры и ухудшение течения хронических заболеваний. Важно понимать, что безопасного количества алкоголя не существует. Даже небольшие дозы этанола приводят к обезвоживанию, нарушая функции почек и печени.Кроме того, алкоголь оказывает прямое влияние на обмен веществ. Он подавляет метаболизм жиров более чем на две трети, что способствует быстрому набору веса даже при нерегулярном употреблении. Одновременно стимулируется синтез специфического "белка ожирения", усиливающего чувство голода и приводящего к перееданию.Наиболее разрушительное воздействие алкоголь оказывает на головной мозг, где концентрация токсинов достигает максимума. Это ведет к повреждению и гибели нейронов. Одним из тяжелых последствий хронической интоксикации является алкогольная энцефалопатия - прогрессирующее заболевание, характеризующееся дегенерацией и массовой потерей нервных клеток.

