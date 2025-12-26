F&F: Обычная специя облегчает симптомы болезни Паркинсона

Добавка на основе шафрана способна улучшать психоэмоциональное состояние у пациентов с болезнью Паркинсона благодаря снижению уровня воспалительных реакций.Формат исследования был тройным слепым плацебо-контролируемым, в нём приняли участие 92 пациента с болезнью Паркинсона. Эксперимент длился 12 недель. Одной группе ежедневно выдавали по 100 мг порошка шафрана, другой - плацебо. В результате у пациентов из основной группы было выявлено значимое снижение уровня С-реактивного белка, что является одним из ключевых маркеров системного воспаления. Улучшились и когнитивные показатели, а также уменьшилась выраженность тревоги и депрессии.Позитивными следствиями приёма специи стали лучшее качество сна, уменьшение утомляемости и снижение субъективного психологического дистресса. Также эксперты наблюдали улучшение подвижности, способности справляться с повседневными задачами и общего самочувствия.Причиной улучшений авторы считают антиоксидантные и противовоспалительные свойства биологически активных веществ шафрана. Он не станет альтернативой стандартному лечению болезни Паркинсона, потенциален в роли безопасного вспомогательного средства, но окончательные выводы будут сделаны после более масштабных клинических исследований.

