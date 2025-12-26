Врач предупредил о серьёзных последствиях обморожений

Длительное пребывание на морозе может привести не просто к переохлаждению, а к тяжёлому обморожению с риском ампутации и даже летального исхода. О том, как распознать степени поражения и правильно оказать первую помощь, в беседе рассказала завполиклиническим отделением по профилю «травматология и ортопедия» Пермской городской поликлиники №2 Наталья Верховская.Специалист напомнила, что существует четыре степени обморожения, и первые признаки (покалывание, жжение, бледность кожи) могут появиться уже в первые часы после пребывания на холоде. Однако настоящая картина становится ясна позже, в так называемый реактивный период, после согревания.При первой степени обморожения формируется отёк, появляется зуд, кожа приобретает мраморный цвет. Улучшение наступает через 5-7 дней. При второй степени наблюдаются пузыри, синюшный отёк. Заживление раны занимает 2-4 недели.При третьей и четвёртой степени происходит некроз всех слоёв кожи, мышц. Высок риск развития сухой или влажной гангрены, которая приводит к сильной интоксикации организма. Велика вероятность развития негативного сценария вплоть до летального исхода. Требуется незамедлительная медицинская помощь, подчёркивает Верховская.При обморожении пострадавшему нельзя давать алкоголь для согрева, интенсивно растирать обмороженные участки (особенно снегом), резко согревать у огня или батареи. Это приводит к микротравмам, инфекциям и усугубляет некроз.Нужно как можно скорее доставить пострадавшего в тепло. Дать горячее питьё или еду (согреть изнутри). Наложить на конечности теплоизолирующие повязки (например, ватно-марлевые) и немедленно обратиться за профессиональной помощью.Врач также отметила, что к обморожению приводит не только сильный мороз, но и ветер, высокая влажность, а также ослабленный иммунитет. Для профилактики она рекомендует носить свободную многослойную одежду, избегать долгого пребывания на холоде и полностью исключить алкоголь перед выходом на улицу в мороз.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки