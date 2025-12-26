Scientific Reports: Озвучена неочевидная привычка, повышающая риск деменции

Командой ученых из Университета Гриффита установлена возможная связь между повреждением слизистой носа и риском развития нейродегенеративных процессов.Исследователями было проведено изучение бактерии Chlamydia pneumoniae, которая известна как возбудитель пневмонии у человека. Раньше ее уже обнаруживали в мозге большинства пациентов с поздней формой деменции. Но до сих пор был неясен путь проникновения бактерии в центральную нервную систему.Специалисты организовали опыты на мышах, показавшие, что бактерия может проникать в мозг напрямую через обонятельный нерв, что соединяет носовую полость с мозгом. Ускоряется этот процесс при повреждении носового эпителия — тонкой защитной ткани в верхней части носовой полости. Травмы могут возникать, в частности, при ковырянии в носу или выдергивании волос.У мышей, подвергнутых заражению, уже через 24–72 часа после инфицирования в мозге накапливались бета-амилоидные белки. Они являются элементом иммунного ответа на инфекцию, при этом именно их скопления (амилоидные бляшки) становятся характерным маркером болезни Альцгеймера у человека.Авторы отмечают, что им впервые удалось показать, что Chlamydia pneumoniae может напрямую проникать в мозг через нос, запуская патологические процессы, схожие с болезнью Альцгеймера. Причём, очень быстро.Пока неясно, является ли накопление амилоида прямой причиной патологии либо временной защитной реакцией организма, которая исчезнет при устранении инфекции. Учёные намерены продолжать исследование с привлечением добровольцев-людей.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки