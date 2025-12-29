Врач Поздняков сообщил об устойчивости норовируса к холодным условиям
Поздняков в беседе с «Аргументами и фактами» пояснил, что холод создает благоприятные условия для развития норовируса. Вирус отличается стойкостью к большинству стандартных дезинфекторов, и единственным надежным способом уничтожения остается кипячение.
Эксперт добавил, что восприимчивость к норовирусу является всеобщей. После перенесенной инфекции формируется иммунитет, однако он не является длительным. Человек может заболеть повторно в течение одного сезона.
Иллюстрация к статье:
