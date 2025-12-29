Medical Xpress: Доказано - смех помогает сердцу

Регулярный смех становится мощным стимулятором в процессах укрепления здоровья сердца и сосудов. Его действие сопоставимо по эффективности с умеренными физическими нагрузками. Такой вывод озвучил кардиолог Майкл Миллер, профессор Пенсильванского университета.Специалист предлагает включать смех в официальные рекомендации по здоровому образу жизни в комплексе с советом заниматься спортом 3-5 раз в неделю, пишет Medical Xpress.Физиологически данный эффект объясним выработкой эндорфинов во время смеха. Данные гормоны стимулируют синтез оксида азота, расширяющего кровеносные сосуды. Итогом становится снижение артериального давления, уменьшение воспалительных процессов и снижение уровень холестерина, а в комплексе эти факторы существенно понижают риски инфаркта миокарда.Наука о смехе, гелотология, стала активно развиваться с середины XX века. Ряд проведённых исследований подтверждают, что смех не только поддерживает сердце, но и укрепляет иммунитет, увеличивая объёмы защитных клеток в крови.Важно: положительный эффект оказывает даже преднамеренный, «искусственный» смех, поскольку он активирует те же дыхательные паттерны и группы мышц, что и естественный. Значит, смех может стать доступной и эффективной практикой поддержания общего здоровья и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки