Блуждающий нерв может быть ключом к более молодому и здоровому сердцу

Секрет более здорового и «молодого» сердца кроется в блуждающем нерве. Недавнее исследование, проведенное при участии Высшей школы медицинских исследований Сант-Анна в Пизе и опубликованное в журнале Science Translational Medicine, показало, что сохранение двусторонней иннервации сердца блуждающим нервом является фактором, замедляющим старение. В частности, правый блуждающий нерв сердца выступает в роли настоящего защитника здоровья кардиомиоцитов, помогая сохранить долголетие сердца независимо от частоты сердечных сокращений.Для данного исследования характерен междисциплинарный подход, интегрирующий экспериментальную медицину и биоинженерию, применяемые в исследованиях сердечно-сосудистой системы. В частности, исследование проводилось подразделением трансляционной интенсивной терапии (TrancriLab) Междисциплинарного исследовательского центра наук о здоровье под руководством профессора Винченцо Лионети, а также лабораторией Института биороботики под руководством профессора Сильвестро Мичера, которая внесла свой вклад в разработку биоразлагаемого нервного канала, используемого для облегчения регенерации блуждающего нерва.Экспериментальная работа проводилась в Пизе благодаря финансированию Европейского фонда перспективных и развивающихся технологий (FET) в рамках проекта NeuHeart, а также частично при поддержке фондов PNRR от Тосканской экосистемы здравоохранения. В исследовании участвовала широкая сеть итальянских и международных ведущих учреждений, включая Высшую нормальную школу, Пизанский университет, Фонд Тосканы им. Дж. Монастерио, Институт клинической физиологии CNR, Университет Удине, GVM Care & Research, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Институт старения им. Лейбница в Йене и Федеральную политехническую школу Лозанны.«Когда нарушается целостность связи с блуждающим нервом, сердце стареет быстрее», — объясняет профессор Лионети.«Даже частичное восстановление связи между правым блуждающим нервом и сердцем достаточно для противодействия механизмам ремоделирования и сохранения эффективной сократительной способности сердца», — добавляет Анар Душпанова, кардиолог из TrancriLab.Вклад биоинженерии был решающим. «Мы разработали имплантируемый биоразлагаемый нервный канал, предназначенный для стимуляции и направления спонтанной регенерации грудного блуждающего нерва на уровне сердца», — объясняет Эудженио Редольфи Рива, соавтор патента на нейропротез в Институте биороботики.«В совокупности эти результаты открывают новые перспективы для кардиоторакальной и трансплантационной хирургии, предполагая, что восстановление вагусной иннервации сердца во время операции может представлять собой инновационную стратегию долгосрочной защиты сердца, смещая клиническую парадигму от лечения поздних осложнений, связанных с преждевременным старением сердца, к их профилактике», — заключает профессор Лионети.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки