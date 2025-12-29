Названы три главные опасности живой елки дома
«Важно учитывать потенциальные риски, которые связаны с установкой живого дерева. В первую очередь это риск возгораний: пересохшая хвоя воспламеняется практически мгновенно при контакте с неисправной гирляндой или источником тепла, а осыпающиеся иголки могут создавать скользкую поверхность и увеличивать вероятность бытовых травм», — предупредили в Роскачестве.
Также специалисты отметили, что естественным фактором будет наличие мелких насекомых, которые встречаются на хвойных в природе и могут проснуться в тепле квартиры.
«Эти виды не опасны для людей и животных и обычно быстро погибают в сухом воздухе, но выбрать свежее дерево и слегка встряхнуть его на улице перед установкой будет не лишним», — добавили они.
