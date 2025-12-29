Названы лучшие дешевые продукты для подавления роста раковых клеток

Говоря о дешевых продуктах, эффективно защищающих организм от рака, диетолог Юлиана Кузнецова назвала первыми бобовые культуры и водоросли.Кузнецова рассказала в интервью, что водоросли содержат вещества, способные подавлять рост раковых клеток.«Спирулина или та же хлорелла очень хорошо влияют на поддержание организма в целом. Но самое главное, что они являются компонентами, которые способны сдерживать рост раковых клеток», - сообщила медик, посоветовав обязательно включать водоросли в рацион при отсутствии противопоказаний.Врач заметила, что защиту организма от рака действенно улучшают продукты, чьи компоненты помогают укреплять иммунную систему. Такими компонентами являются антиоксиданты – вещества, оберегающие клетки органов от повреждений, вызываемых окислением. Источником антиоксидантов могут быть в том числе доступные и дешевые продукты питания.«Высокие концентрации природных антиоксидантов содержат зеленый чай, бобовые, а также фрукты и овощи оранжевого, желтого и красного цвета», - уточнила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».Кроме того, эффектом подавления роста раковых клеток обладает зелень. Кузнецова объяснила, что зелень, включая листовые овощи и салаты, богата хлорофиллом, являющимся источником железа. Благодаря железу активизируется иммунная система, и тело эффективно очищается от канцерогенов, вдобавок в организме повышается уровень антител, важных для борьбы с болезнями.Также в борьбе со злокачественными образованиями полезны специи – лучшими врач считает куркуму и черный перец. Причем употреблять их нужно именно в сочетании.«Куркумин, содержащийся в куркуме, показан при раке молочной железы и толстой кишки. Добавление черного перца делает его более эффективным для уменьшения размеров раковых опухолей», - констатировала специалист.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки