О том, что кабачки являются одними из лучших в меню худеющих людей, рассказали российский врачи Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург.Низкокалорийное питание, отсутствие лишних перекусов, большое количество клетчатки в рационе – все это условия, которые необходимо соблюдать, если хочется похудеть.При отсутствии противопоказаний тем, кто стремится избавиться от лишних килограммов, врачи посоветовали для успешного похудения есть кабачки. Агапкин и Гинзбург констатировали, что«кабачки – это продукт, регулярное употребление которого поможет похудеть».По словам Агапкина, несомненным преимуществом кабачков является их «фантастически низкая» калорийность. При этом овощ побуждает организм чувствовать себя сытым длительное время. Эту способность кабачкам обеспечивают пищевые волокна. Их получение связано с целым рядом положительных эффектов для организма: в частности, они предотвращают резкие всплески уровня сахара в крови, снижают содержание холестерина..«Пищевые волокна замедляют всасывание питательных веществ из продуктов питания, и как результат, мы дольше чувствуем себя сытыми. Они замедляют всасывание сахаров, молекул жирных кислот», - перечислил Гинзбург.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки