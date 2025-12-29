Врач назвал количество алкоголя, вызывающее образование тромбов
Процесс образования тромбов связан с тем, что из организма вымывается больше жидкости – об этом рассказал в интервью профессор Марк Уайтли, венозный хирург-консультант и флеболог, специализирующийся на варикозном расширении вен. Врач напомнил: сгустки крови образуются в ответ на травму, они останавливают кровотечение из тела. Но бывает и так, что сгустки крови образуются без уважительной причины в одной или нескольких глубоких венах тела, и они могут оказаться опасными для жизни. Этот процесс известен как тромбоз глубоких вен (ТГВ).
По словам профессора Уайтли, алкоголь является одним из главных виновников тромбоза. Спиртное не только вызывает обезвоживание, но и действует как мочегонное средство. Это означает, что, хотя жидкость всасывается телом, она все же больше выделяется им в виде мочи. Таким образом, создаются предпосылки к образованию сгустков.
Врач назвал количество алкоголя, вызывающее образование тромбов: это три порции алкоголя в день. В одной стандартной порции содержится 13-15 граммов этанола, она соответствует примерно 350 мл пива или 150 мл вина.
То же самое относится и к кофеину. Содержащие его напитки (в большом количестве) и алкоголь могут увеличить риск возникновения легочной эмболии, при которой сгусток крови застревает в артерии легкого, блокируя приток крови.
Другие факторы риска. Вероятность образования тромбов значительно повышают следующие обстоятельства и нарушения.
Была перенесена операция и нет возможности нормально двигаться.
Имеется избыточный вес.
Если человек – курильщик.
Наличествует воспалительное состояние: например, болезнь Крона или ревматоидный артрит.
Используются комбинированные гормональные контрацептивы.
