Прием алкоголя и в особенности злоупотребление им способствует обезвоживанию организма и повышает риск образования тромбов, предупреждают медики.Процесс образования тромбов связан с тем, что из организма вымывается больше жидкости – об этом рассказал в интервью профессор Марк Уайтли, венозный хирург-консультант и флеболог, специализирующийся на варикозном расширении вен. Врач напомнил: сгустки крови образуются в ответ на травму, они останавливают кровотечение из тела. Но бывает и так, что сгустки крови образуются без уважительной причины в одной или нескольких глубоких венах тела, и они могут оказаться опасными для жизни. Этот процесс известен как тромбоз глубоких вен (ТГВ).По словам профессора Уайтли, алкоголь является одним из главных виновников тромбоза. Спиртное не только вызывает обезвоживание, но и действует как мочегонное средство. Это означает, что, хотя жидкость всасывается телом, она все же больше выделяется им в виде мочи. Таким образом, создаются предпосылки к образованию сгустков.Врач назвал количество алкоголя, вызывающее образование тромбов: это три порции алкоголя в день. В одной стандартной порции содержится 13-15 граммов этанола, она соответствует примерно 350 мл пива или 150 мл вина.То же самое относится и к кофеину. Содержащие его напитки (в большом количестве) и алкоголь могут увеличить риск возникновения легочной эмболии, при которой сгусток крови застревает в артерии легкого, блокируя приток крови.Другие факторы риска. Вероятность образования тромбов значительно повышают следующие обстоятельства и нарушения.Была перенесена операция и нет возможности нормально двигаться.Имеется избыточный вес.Если человек – курильщик.Наличествует воспалительное состояние: например, болезнь Крона или ревматоидный артрит.Используются комбинированные гормональные контрацептивы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки