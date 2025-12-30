Эксперт Поддубная заявила, что заболеваемость раком крови выросла на 25%

Куриный бульон не лечит простуду, но может ускорить восстановление, считает врач общей практики Сабина Доннай. Эффективность супа в лечебных целях она оценила в разговоре с Daily Mail.Врач отметила, что во время болезни важно много пить и есть простую пищу. Куриный бульон идеально отвечает этим требованиям, так как восполняет запас жидкости и электролитов в организме. Помимо этого, если в него добавить зелень, сельдерей, морковь и чеснок, то суп снабдит организм белком, витаминами и полезными аминокислотами. «Например, аминокислота цистеин похожа на вещество, которое используют в медицине для разжижения слизи и поддержания иммунитета, а глицин имеет противовоспалительный эффект», — рассказала Доннай.Эксперт в интервью изданию «Научная Россия» добавила, что пациентов с этим диагнозом в целом немного, но это, как правило, молодые люди (от 20 до 35 лет).Профилактика этого недуга пока неизвестна, но ее поиски ведутся. Для сохранения здоровья кроветворной системы рекомендуется проходить диспансеризацию, подчеркнула Поддубная. Обследования должны быть регулярными, добавила она.Специалист отметила, что последние 10 лет привнесли значительные успехи в лечении опухолей кроветворной системы - появились принципиально новые препараты. Онкогематология развивается наиболее успешно и наиболее эффективно по сравнению с лечением других видов рака, добавила Поддубная.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки