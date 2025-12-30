Назван прячущийся в утренних простынях симптом смертельной болезни
Специалисты подчеркнули, что большинство людей потеют ночью, и это нормально.
«Однако если вы регулярно просыпаетесь на мокрых простынях, следует обратиться к врачу. Чрезмерная ночная потливость — это когда вы потеете так сильно, что пижама и постельное белье промокают насквозь, несмотря на то, что в помещении, где вы спите, прохладно», — уточнили врачи.
К чрезмерному потоотделению по ночам, по их словам, могут приводить рак почки, лейкемия, медуллярный рак щитовидной железы, лимфома Ходжкина, неходжкинская лимфома, рак костей и предстательной железы.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий