Диетолог назвала самый лучший напиток от простатита

Активное употребление томатного сока является превосходным средством профилактики простатита. С таким заявлением выступила врач-диетолог Елена Соломатина.По статистике, до 20-30% российских мужчин в настоящий момент страдают от простатита, и многие не знают о наличии у себя этой болезни, а у некоторых она вызывает заметное снижение качества жизни. При воспалении простаты нарушается отток мочи, что рождает частые позывы к мочеиспусканию или, напротив, болезненные утечки, возникающие при любом физическом усилии. Вы почему важно не допустить простатит изначально, и употребление правильных продуктов питания и напитков в этом поможет.Хорошим средством защиты от простатита является томатный сок, как заявила Елена Соломатина. У него самые разные преимущества для здоровья. К примеру, он положительно влияет на слизистую желудка, усиливает процессы пищеварения и даже воздействует на цвет лица. За счёт большого содержания ликопина данной сок тормозит развитие патологий простаты.Естественно, что употреблять томатный сок следует умеренно, и особенно в том случае, если вы покупаете его в магазине. Производители томатного сока для обеспечения более приятного для потребителей вкуса добавляют туда очень большое количество соли, а это грозит скачком артериального давления и другими неприятностями. Не показан томатный сок жертвам подагры и тем, кто имеет повышенный уровень мочевой кислоты.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки