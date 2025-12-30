Для внутренних органов полезны похожие на них продукты

В поперечном сечении помидор изображает внутреннюю структуру сердца, и при этом овощ действительно крайне полезен для поддержания здоровья сердечнососудистой системы.Форма и цвет некоторых пищевых продуктов дают подсказку об их влиянии на внутренние органы – об этом в беседе с «МедикФорум» сообщила врач-диетолог Василиса Пономарева.Помидор и сердце. Похожий на сердце помидор содержит антиоксидант ликопин, который обладает свойством подавлять отложение вредных веществ в артериях, тем самым снижает риск кардиологических заболеваний.Гриб и ухо. В своем поперечном сечении гриб отражает внутреннее ухо и как продукт является очень полезным для органов слуха. По словам врача-диетолога, грибы содержат много витамина D, крайне важного для костей – в том числе для тонких костных структур в ухе, задействованных в процессах передачи звуков в мозг.Грецкий орех и мозг. Подобно мозгу, грецкий орех разделен на два полушария, а имеющиеся «морщинки» и углубления лишь усиливают сходство. Василиса Пономарева отметила, что грецкие орехи имеют особенно высокое содержание омега-3 жирных кислот, необходимых для интенсивной мозговой активности и предотвращения возрастного упадка умственных способностей.Сельдерей и кости. Часть молекулярной структуры костной ткани состоит из кремния. Микроэлемента также много в сельдерее, он придает костям прочность.Виноград и легкие. Каждое легкое состоит из множества ветвей, которые заканчиваются ответственными за газообмен альвеолами – эта структура сильно напоминает виноградную гроздь. Предположительно благодаря своим питательным веществам, особенно ресвератролу , виноград противодействует появлению эмфиземы (повышенное содержание воздуха и газа в тканях), а виноградные косточки помогают снизить риск рака легких.Имбирь и желудок. Своим строением имбирь напоминает строение пищеварительного тракта, а специалистам известно его позитивное действие на желудок, способность снимать тошноту, улучшать процессы усвоения пищи.Авокадо и матка. Плоды авокадо напоминают по форме женскую матку. Что характерно: содержащаяся в них фолиевая кислота обеспечивает хорошее здоровье репродуктивного органа и его работоспособность. Рацион, богатый фолиевой кислотой, снижает риск рака шейки матки.Грейпфрут и женская грудь. Медик сообщила, что так называемые лимоноиды, содержащиеся в плодах цитрусовых, помогают предотвратить рак молочной железы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки