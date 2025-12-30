Сметана или майонез: что вреднее для фигуры и здоровья?

Невозможно представить жизнь без майонеза и сметаны, а чем тогда заправлять любимые блюда. На самом деле, в наше время вариантов более легких и здоровых салатных заправок более чем достаточно. Давайте все же разберемся, что хуже жирная сметана или высококалорийный майонез.На каждый день выбирайте сметану жирностью 10-15%. Более жирные виды (25-30%) можно рассматривать как праздничный ингредиент. Кстати, такая сметана отлично подойдет для кремов на торты и другие десерты. Надо обязательно читать состав продукта: там должны быть только молоко и закваска. Натуральный или греческий йогурт может стать отличной альтернативой для заправок на салаты, отмечает Сергей Малоземов в своем блоге.Основная проблема майонеза не в высокой калорийности (около 680 ккал на 100 г), а в том, что он сильно меняет вкус еды. Майонез может провоцировать переедание, делая обычную пищу без него пресной. Кроме того, даже «легкие» версии остаются достаточно калорийными.Чтобы было менее вреднее, смешивайте майонез пополам с йогуртом или нежирной сметаной. Или делайте соусы из йогурта с горчицей и лимонным соком. Не стоит сразу отказываться от любимых блюд. Просто немного меняйте рецепты.

