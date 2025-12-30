Врач рассказал о вреде горячей ванны и обезболивающих при похмелье

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно рассказала, почему в состоянии похмелья лучше не пить обезболивающие лекарства и не принимать горячую ванну.«В результате употребления спиртных напитков увеличивается вязкость крови, что повышает риск тромбообразования. Горячая ванна расширяет сосуды и может вызвать резкий перепад давления, увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему - это неблагоприятно при имеющейся дегидратации и повышенной вязкости крови. Кроме того, горячая вода усилит потоотделение, ведущее к продолжительному обезвоживанию организма», - предупредила специалист.По словам врача Сайно, также при головной боли от похмелья не стоит принимать обезболивающие. В этом случае боль является следствием интоксикации организма, и зачастую лекарства в сочетании с алкоголем могут соединиться в другую химическую формулу, спровоцировать отравление.«Для стимуляции обмена веществ и вывода токсинов можно пить зеленый чай, кисломолочные продукты, минеральную воду, куриный бульон, а также есть овсяную кашу для обволакивания слизистой желудка. Какао на воде нормализует работу сердечно-сосудистой системы за счет магния. А в идеале лучше провести праздники без алкоголя», - подытожила эксперт.

