4 признака перетренированности

Вы часто посещаете спортзал, но перестали получать от этого удовольствие? Возможно, это связано с перетренированностью, и вот четыре ключевых ее признака.Жгучая больМышечная боль является нормальным явлением после тренировки, но если боль более интенсивная, чем обычно, и если она сохраняется в течение длительного времени, есть вероятность, что вам нужно сделать паузу и больше отдыхать. Жгучая или стреляющая боль может быть признаком мышечного напряжения. Такая боль не проходит даже во время отдыха. Если вы перенапрягаетесь и думаете, что это нормальная боль, возникающая после тренировки в тренажерном зале, то вы ошибаетесь. Эксперты рекомендуют немного отдохнуть и дать телу время на восстановление. Любая мучительная боль — призыв организма замедлиться.Экстремальное потоотделение и красные щекиЧрезмерное потоотделение, нарушенная координация и чересчур горячее и покрасневшее лицо во время тренировки также не являются нормой. Это признаки теплового истощения, и люди должны знать о них. Лучший способ действий, когда вы заметите эти симптомы, — лечь с холодным компрессом на лицо, затылок или лоб, пить много воды, потому что важно увлажнять себя.Сильные мышечные спазмы и болезненностьМышечная болезненность и судороги возникают, когда в них накапливается избыточное количество молочной кислоты. Это накопление может повлиять на мышцы, уменьшая способность тканей сокращаться. Возникает ощущение усталости и тяжести в руках и ногах. Интенсивные тренировки могут привести к снижению уровня кислорода в мышцах, который необходим для уменьшения объема молочной кислоты. Когда этого не происходит должным образом, возникают мышечные судороги и болезненность.Расстройства желудка и диареяКогда в организме слишком много молочной кислоты, это может вызвать метаболический дисбаланс, способный нарушить настроение, аппетит и даже пищеварение, что приведет к плохой работе желудочно-кишечного тракта и ухудшению переваривания пищи.

