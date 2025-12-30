"Тромбы летят в мозг": Правда ли, что кофе утром опасен, объяснил кардиолог
Многих пациентов волнует вопрос, как напиток влияет на риск мерцательной аритмии (фибрилляция предсердий). Она, прежде всего, опасна тем, что во время аритмии могут образовываться тромбы в сердце, которые летят в мозг, увеличивая риск инсульта и инфаркта, уточнил кардиолог.
Одно из последних исследований показало, что умеренное потребление кофе не связано с повышением риска развития новых случаев фибрилляции предсердий.
Что, если у человека уже есть мерцательная аритмия? Есть и такое исследование. Оно показало, что те, кто продолжали пить кофе (хотя бы одну чашку в день), имели меньше рецидивов аритмии (по сравнению с добровольцами, решившими на шесть месяцев отказаться от кофе и любого кофеина).
Вместе с тем отмечается, что есть небольшая группа людей, у которых употребление кофе вызывает тревогу и ощущение перебоев в работе сердца.
"Таких людей немного. Но если вы чувствуете, например, тахикардию после употребления кофе, не надо заставлять себя его пить. Исключите напиток. Но в целом доказательств того, что кофе вызывает ФП или другие клинически значимые аритмии, нет", - отметил специалист в "Блоге кардиолога" на YouTube.
Судя по выводам исследователей, оптимально пить в день 3-4 чашки кофе. Тамаз Гаглошвили также добавил, что десятки метаанализов подтвердили положительное влияние кофе как на здоровье сердца и сосудов, так и на снижение риска развития сахарного диабета и неврологических заболеваний.
Кардиолог также прокомментировал некоторые данные, которые распространяются в Сети. Суть их в том, что кофе с утра якобы является чуть ли не "главным злом". Такое "воздействие" связали с высоким уровнем кортизола. Тамаз Гаглошвили назвал это большим заблуждением.
"Исследователи выяснили, что у людей, которые пьют кофе только утром, общий риск смерти был ниже на 16%, а смерти от ССЗ - на 31% ниже по сравнению с теми, кто кофе не пьет", - объяснил врач.
