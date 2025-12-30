"Тромбы летят в мозг": Правда ли, что кофе утром опасен, объяснил кардиолог

Некоторые люди считают, что употребление кофе может "посадить" сердце. Особенно, если пить его каждое утро. Другие боятся аритмий, экстрасистол и фибрилляции предсердий. Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили указал на заблуждения и ключевые моменты.Многих пациентов волнует вопрос, как напиток влияет на риск мерцательной аритмии (фибрилляция предсердий). Она, прежде всего, опасна тем, что во время аритмии могут образовываться тромбы в сердце, которые летят в мозг, увеличивая риск инсульта и инфаркта, уточнил кардиолог.Одно из последних исследований показало, что умеренное потребление кофе не связано с повышением риска развития новых случаев фибрилляции предсердий.Что, если у человека уже есть мерцательная аритмия? Есть и такое исследование. Оно показало, что те, кто продолжали пить кофе (хотя бы одну чашку в день), имели меньше рецидивов аритмии (по сравнению с добровольцами, решившими на шесть месяцев отказаться от кофе и любого кофеина).Вместе с тем отмечается, что есть небольшая группа людей, у которых употребление кофе вызывает тревогу и ощущение перебоев в работе сердца."Таких людей немного. Но если вы чувствуете, например, тахикардию после употребления кофе, не надо заставлять себя его пить. Исключите напиток. Но в целом доказательств того, что кофе вызывает ФП или другие клинически значимые аритмии, нет", - отметил специалист в "Блоге кардиолога" на YouTube.Судя по выводам исследователей, оптимально пить в день 3-4 чашки кофе. Тамаз Гаглошвили также добавил, что десятки метаанализов подтвердили положительное влияние кофе как на здоровье сердца и сосудов, так и на снижение риска развития сахарного диабета и неврологических заболеваний.Кардиолог также прокомментировал некоторые данные, которые распространяются в Сети. Суть их в том, что кофе с утра якобы является чуть ли не "главным злом". Такое "воздействие" связали с высоким уровнем кортизола. Тамаз Гаглошвили назвал это большим заблуждением."Исследователи выяснили, что у людей, которые пьют кофе только утром, общий риск смерти был ниже на 16%, а смерти от ССЗ - на 31% ниже по сравнению с теми, кто кофе не пьет", - объяснил врач.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки