Эксперт объяснил, почему зимой для суставов нужно больше витаминов и минералов
Какие витамины стоит пить?
Витамин D критически важен для усвоения кальция и иммунной регуляции. Дефицит ассоциирован с болью в суставах. Рекомендуется принимать 800-2000 МЕ в сутки при низком уровне 25(OH)D.
Витамин С участвует в синтезе коллагена. Он содержится в цитрусовых, болгарском перце и шиповнике.
Витамин К2 направляет кальций в кости, а не в сосуды. Он содержится в сырах и куриной печени.
Магний и цинк участвуют в метаболизме хряща.
Перед началом приёма добавок обязательно сдайте анализ крови, особенно на витамин D. Принимать БАДы стоит под контролем врача.
Иллюстрация к статье:
