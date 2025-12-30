Застолье без тяжести: Советы врача, как праздновать Новый год с пользой

В преддверии новогодней ночи, когда хочется и праздника, и легкости после ужина, главный вопрос - как накрыть стол, чтобы было вкусно, сытно, но без последствий для самочувствия. Илья Федоров, заведующий гастроэнтерологическим отделением ГКБ им. В. М. Буянова, кандидат медицинских наук, рассказал "Российской газете", как сделать праздничное меню не только вкусным, но и полезным.Основа стола - свежесть и ферментыКлючевой совет - сделать акцент на свежих овощах. "Поставьте на стол много свежих овощей в виде нарезки. Придумайте простые "свежие" салаты, где для заправки будут использованы йогурты или лимонный сок", - рекомендует Илья Федоров. Это не только витамины, но и гарантия отсутствия тяжести: в овощах мало калорий.Второй секрет - "живые" продукты. Квашеная капуста, кимчи, малосольные огурцы - ферментированные продукты должны занять достойное место на праздничной тарелке. "Они, уже частично переваренные, снизят нагрузку на пищеварительную систему и помогут "правильной" микрофлоре кишечника", - поясняет гастроэнтеролог.Питьевой баланс и умный десертЧто в бокале? Вместо сладкой газировки и крепких напитков врач советует выбрать морсы с минимальным количеством сахара, разбавленные натуральные соки или обычную воду без газа. "Подобный выбор обоснован как снижением энергетической нагрузки на организм, так и помощью в ферментировании, переваривании пищи", - отмечает специалист. Это поможет избежать переедания и предотвратит возможные обострения хронических недугов.Десерт - это не обязательно торт с кремом. Идеальный финал праздничной трапезы - фрукты и натуральные сладости. "Мандарины, яблоки, хурма, ягоды, натуральная пастила, зефир, орехи с медом, сорбеты из замороженных бананов и ягод", - перечисляет варианты Илья Федоров. Они менее калорийны, богаты микроэлементами и, в отличие от многих кондитерских изделий, не содержат химических добавок, способных вызвать расстройство пищеварения или аллергию.Главный принцип - умеренностьФедоров напоминает, что самое важное за праздничным столом - баланс и умеренность. "Важно попробовать все, но по чуть-чуть", - подчеркивает он. И предлагает воспользоваться простым и эффективным "правилом тарелки": половину ее площади должны занимать овощи, четверть - мясо или рыба, и еще четверть - сложные углеводы (например, цельнозерновые гарниры).Следуя этим нехитрым, но научно обоснованным рекомендациям, можно насладиться всеми вкусами Нового года и встретить первое утро наступившего года с ощущением легкости и комфорта.

