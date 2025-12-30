Застолье без тяжести: Советы врача, как праздновать Новый год с пользой
Основа стола - свежесть и ферменты
Ключевой совет - сделать акцент на свежих овощах. "Поставьте на стол много свежих овощей в виде нарезки. Придумайте простые "свежие" салаты, где для заправки будут использованы йогурты или лимонный сок", - рекомендует Илья Федоров. Это не только витамины, но и гарантия отсутствия тяжести: в овощах мало калорий.
Второй секрет - "живые" продукты. Квашеная капуста, кимчи, малосольные огурцы - ферментированные продукты должны занять достойное место на праздничной тарелке. "Они, уже частично переваренные, снизят нагрузку на пищеварительную систему и помогут "правильной" микрофлоре кишечника", - поясняет гастроэнтеролог.
Питьевой баланс и умный десерт
Что в бокале? Вместо сладкой газировки и крепких напитков врач советует выбрать морсы с минимальным количеством сахара, разбавленные натуральные соки или обычную воду без газа. "Подобный выбор обоснован как снижением энергетической нагрузки на организм, так и помощью в ферментировании, переваривании пищи", - отмечает специалист. Это поможет избежать переедания и предотвратит возможные обострения хронических недугов.
Десерт - это не обязательно торт с кремом. Идеальный финал праздничной трапезы - фрукты и натуральные сладости. "Мандарины, яблоки, хурма, ягоды, натуральная пастила, зефир, орехи с медом, сорбеты из замороженных бананов и ягод", - перечисляет варианты Илья Федоров. Они менее калорийны, богаты микроэлементами и, в отличие от многих кондитерских изделий, не содержат химических добавок, способных вызвать расстройство пищеварения или аллергию.
Главный принцип - умеренность
Федоров напоминает, что самое важное за праздничным столом - баланс и умеренность. "Важно попробовать все, но по чуть-чуть", - подчеркивает он. И предлагает воспользоваться простым и эффективным "правилом тарелки": половину ее площади должны занимать овощи, четверть - мясо или рыба, и еще четверть - сложные углеводы (например, цельнозерновые гарниры).
Следуя этим нехитрым, но научно обоснованным рекомендациям, можно насладиться всеми вкусами Нового года и встретить первое утро наступившего года с ощущением легкости и комфорта.
Иллюстрация к статье:
