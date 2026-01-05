Вирусолог раскрыла группу риска при гонконгском гриппе
По словам специалиста, в основном этим видом гриппа страдают люди с хроническими заболеваниями легких. Летальные случаи также встречаются, когда речь идет о хронической обструктивной болезни легких. Кроме того, под особым риском находятся дети и люди с выраженным иммунодефицитом.
Сегодня иммунодефицитные состояния бывают хронические и временные, добавила Малинникова. Временные связываются с переохлаждением, нередко возникают из-за стрессовых ситуаций или высокой физической нагрузки. Подобные состояния могут лишь утяжелить течение заболевания, предупредила она.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил gorizont в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий