Вирусолог раскрыла группу риска при гонконгском гриппе

Беременные женщины, дети, люди с иммунодефицитом и хроническими заболеваниями легких входят в группу риска по заболеваемости гонконгским гриппом. Об этом журналистам РИА Новости рассказала врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.По словам специалиста, в основном этим видом гриппа страдают люди с хроническими заболеваниями легких. Летальные случаи также встречаются, когда речь идет о хронической обструктивной болезни легких. Кроме того, под особым риском находятся дети и люди с выраженным иммунодефицитом.Сегодня иммунодефицитные состояния бывают хронические и временные, добавила Малинникова. Временные связываются с переохлаждением, нередко возникают из-за стрессовых ситуаций или высокой физической нагрузки. Подобные состояния могут лишь утяжелить течение заболевания, предупредила она.

