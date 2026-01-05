Эксперт рассказал, помогают ли народные средства при бессоннице
«Важно избегать комбинации с алкогольными напитками или седативными препаратами. Эффективность настоев выше при регулярном, а не эпизодическом применении в течение 2–4 недель», — уточнил эксперт.
Обращение к специалисту необходимо при наличии бессонницы более 3 раз в неделю в течение 3 месяцев, особенно если она сопровождается дневной сонливостью, снижением когнитивных функций, депрессией или апноэ. Незамедлительно — при появлении суицидальных мыслей, пароксизмов тревоги, потери сознания, сильной дневной гиперсомнии или нарушений дыхания во сне.
Иллюстрация к статье:
