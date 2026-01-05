Врач Отхозория: отдых в заснеженных местах на солнце может вызвать ожог роговицы

В Новогодние праздники многие предпочитают активный отдых – лыжи, сноуборд или просто прогулки за городом. Длительное нахождение в заснеженных местах при ярком солнце может стать причиной фотокератита или ожога роговицы, рассказала врач-офтальмолог федеральной сети клиник 3Z Айгуль Отхозория.«Снег отражает до 80% УФ лучей. К симптомам относится резкая боль в глазах, обильное слезотечение, светобоязнь, покраснение глаз и снижение зрения. Как правило, симптомы проявляются спустя несколько часов после прогулки или занятия спортом и могут сопровождаться сильной болью в глазах. Лучше незамедлительно обратиться к врачу в этом случае», – объяснила офтальмолог.Кроме активного отдыха на солнце опасность для глаз могут представлять салюты и бенгальские огни.«Согласно данным исследований, большинство травм связано именно с использованием пиротехники, причем в зоне риска не только те, кто непосредственно запускает салют, но и случайные прохожие, в том числе дети. Искры и окалины от бенгальских огней могут попадать в глаза, особенно любителям новогодних «селфи». Попадание искры в глаз может вызывать эрозии и ожоги роговицы и, в тяжелых случаях, повреждения сетчатки», – отметила врач.Еще одной частой проблемой являются пробки от шампанского, попавшие в глаза, и дешевые цветные линзы, которые часто изготавливаются из некачественных материалов, и поэтому могут травмировать роговицу. Их использование без консультации врача увеличивает риск инфицирования, развития конъюнктивита, воспаления роговицы и других осложнений.«В разгар праздников глаза часто оказываются под ударом, причем спектр рисков весьма широк и не всегда очевиден: от неаккуратного обращения с пиротехникой до яркого солнца на снегу. Чтобы избежать неприятных последствий, достаточно немного внимательности: защищать глаза, выбирать безопасные аксессуары и не игнорировать тревожные симптомы. Также важно помнить, что любая травма глаза требует быстрого реагирования – чем раньше вы получите помощь, тем выше шанс полностью сохранить зрение», – отметила Отхозория.

