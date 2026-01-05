Neurology: абдоминальное ожирение может быть связано с повышенным риском мигрени

Масштабное новое лонгитудинальное исследование, проведенное в Южной Корее, показало, что ожирение является фактором риска развития мигрени у молодых людей. Исследование предполагает, что абдоминальное ожирение, измеряемое по окружности талии, является более сильным предиктором этого неврологического заболевания, чем общий индекс массы тела.Мигрень — это изнурительное головное расстройство, которое ложится тяжелым бременем на отдельных людей и общество в целом. Хотя генетика играет важную роль в развитии мигрени, факторы окружающей среды и образа жизни также вносят существенный вклад. Медицинские специалисты давно признали, что управление сопутствующими заболеваниями является ключевой частью лечения.Ожирение является известным фактором риска многих заболеваний и связано с ухудшением уже имеющихся мигренозных состояний. Этот процесс часто называют хронизацией. Однако вопрос о том, действительно ли ожирение вызывает начало мигрени у людей, которые ранее ею не страдали, оставался менее ясным.Предыдущие исследования по этой теме часто основывались на данных поперечного сечения. Такие исследования рассматривают популяцию в один конкретный момент времени. Это затрудняет определение того, приводит ли ожирение к мигрени или же оно является следствием изменений образа жизни, вызывающих ожирение.Авторы нового исследования стремились установить более четкую причинно-следственную связь. Они разработали проспективное когортное исследование для наблюдения за изменениями во времени. Их основная цель заключалась в изучении связи между ожирением и риском развития мигрени. Они также стремились выяснить, увеличивается ли риск пропорционально степени ожирения.Для этого исследователи использовали обширную базу данных Корейской национальной службы медицинского страхования. Эта служба охватывает приблизительно 99 процентов населения Южной Кореи. Группа исследователей сосредоточила свой анализ на молодых людях в возрасте от 20 до 39 лет. Эти люди проходили общие медицинские осмотры в период с 2009 по 2012 год.Масштаб исследования был исключительно большим. Первоначальный набор данных включал более шести миллионов человек. Исследователи применили строгие критерии исключения, чтобы обеспечить достоверность результатов. Они исключили всех, у кого до начала исследования была зафиксирована история мигрени. Они также исключили лиц с отсутствующими данными о параметрах тела или факторах образа жизни.Чтобы избежать учета случаев, которые могли присутствовать, но не были диагностированы на начальном этапе, из исследования были исключены все, кому был поставлен диагноз мигрени в течение первого года исследования. В результате окончательный размер выборки составил 6 106 560 участников. Средний возраст участников составлял примерно 30 лет. Около 39 процентов выборки составляли женщины.За участниками исследования наблюдали с момента их первого медицинского осмотра до конца 2018 года. Исследователи отслеживали медицинские обращения для выявления новых случаев мигрени. В частности, они искали код Международной классификации болезней G43. Средняя продолжительность наблюдения составила семь лет.В ходе медицинского осмотра медицинский персонал проводил точные измерения параметров тела. Измерялись рост, вес и окружность талии участников, одетых в легкую одежду. Индекс массы тела рассчитывался путем деления веса в килограммах на квадрат роста в метрах.Исследователи разделили индекс массы тела на пять групп, от недостаточного веса до ожирения 2-й стадии. Окружность талии была разделена на шесть уровней с шагом в 5 сантиметров. Это позволило команде оценить именно абдоминальное ожирение.Исследование включало подробную информацию об образе жизни и демографических факторах. Участники заполнили анкеты о своем статусе курения и потреблении алкоголя. Они также сообщили об уровне своей физической активности и доходе. Анализы крови предоставили данные об уровне холестерина, глюкозы и других метаболических показателях.Результаты показали четкую взаимосвязь между составом тела и риском развития мигрени. В первоначальном анализе риск развития мигрени увеличивался с увеличением индекса массы тела. У лиц со 2-й стадией ожирения вероятность постановки диагноза была выше по сравнению с лицами с нормальным весом.Эта взаимосвязь была еще более выражена при рассмотрении окружности талии. Исследователи наблюдали дозозависимую зависимость. Это означает, что с увеличением размера талии риск мигрени возрастал постепенно. Эта тенденция сохранялась даже после того, как исследователи скорректировали свои статистические модели с учетом различных искажающих факторов.Исследовательская группа провела несколько статистических моделей, чтобы выделить специфические эффекты различных типов ожирения. После корректировки с учетом окружности талии связь между общим индексом массы тела и мигренью стала менее прямой. Однако связь между окружностью талии и мигренью оставалась устойчивой даже при учете индекса массы тела.Это позволяет предположить, что абдоминальное ожирение является более сильным независимым фактором риска, чем ожирение всего тела. Исследователи обнаружили, что у людей с наибольшим обхватом талии наблюдался значительно более высокий коэффициент риска развития мигрени. И наоборот, у людей с наименьшим обхватом талии риск был снижен.Исследование также пролило свет на взаимосвязь между недостаточным весом и риском развития мигрени. Первоначальные нескорректированные данные, казалось, указывали на более высокий риск у людей с недостаточным весом. Однако эта связь исчезла в полностью скорректированных моделях. Это говорит о том, что сам по себе недостаточный вес может не являться прямой причиной мигрени.Анализ выявил сложные взаимодействия, касающиеся мышечной массы. При учете окружности талии крайне низкий индекс массы тела был связан с более высоким риском мигрени. Авторы предполагают, что это может быть связано с низкой мышечной массой. Скелетные мышцы играют роль в регуляции воспаления в организме.Воспаление является ключевым фактором в биологическом механизме, связывающем ожирение и мигрень. Жировая ткань, особенно висцеральный жир, расположенный глубоко в брюшной полости, метаболически активна. Она выделяет различные вещества, включая провоспалительные цитокины.Висцеральный жир вырабатывает больше этих воспалительных маркеров, чем подкожный. Это биологическое различие может объяснить, почему окружность талии оказалась лучшим предиктором мигрени, чем общий вес. Воспалительное состояние, вызванное избытком абдоминального жира, потенциально может снизить порог для приступов мигрени.Исследователи также провели анализ подгрупп, чтобы выяснить, различаются ли результаты в зависимости от демографических характеристик. Они обнаружили, что связь между абдоминальным ожирением и мигренью изменяется в зависимости от возраста. Эта связь была сильнее у взрослых моложе 30 лет по сравнению с теми, кому за тридцать.Факторы образа жизни также играли модифицирующую роль. Связь была сильнее у некурящих, чем у курильщиков. Она также была более выраженной у людей, злоупотребляющих алкоголем. Известно, что употребление алкоголя обладает сосудорасширяющим действием, которое может вызывать головные боли.Сочетание употребления алкоголя и ожирения, по-видимому, усугубляет риск. Исследователи предположили, что физиологические эффекты алкоголя могут взаимодействовать с воспалительным процессом, характерным для ожирения. Это может сделать людей более восприимчивыми к развитию данного расстройства.Следует учитывать некоторые ограничения. Поскольку данные основаны на страховых выплатах, учитывались только случаи мигрени, получившие лечение. Многие люди страдают от мигрени, не обращаясь за профессиональной медицинской помощью. Это может привести к недооценке истинной частоты заболеваемости.Исследование также ограничивалось корейским населением. Состав тела и распределение жира могут различаться у разных этнических групп. Конкретные пороговые значения, используемые для окружности талии и индекса массы тела, могут быть неприменимы повсеместно. Соотношение полов в исследовании также было несбалансированным из-за особенностей программы скрининга.Наблюдательный характер исследования не позволяет однозначно доказать причинно-следственную связь. Хотя оно устанавливает сильную временную взаимосвязь, могут действовать и другие неучтенные переменные. Исследователи попытались учесть множество факторов, но в эпидемиологических исследованиях всегда возможно остаточное смешение факторов.Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения этих результатов в других популяциях. Исследования с более подробной клинической информацией могли бы дать дополнительные сведения. Изучение конкретных биологических механизмов, таких как роль отдельных адипокинов, также было бы полезным.Несмотря на эти ограничения, исследование предоставляет доказательства того, что поддержание здорового веса может быть важным для профилактики мигрени. Оно подчеркивает, что форма тела и распределение жира имеют такое же значение, как и цифра на весах. Результаты показывают, что врачам следует учитывать абдоминальное ожирение при оценке риска мигрени у молодых взрослых.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки