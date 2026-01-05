Некоторые полезные продукты стимулируют работу мозга и мешают сну

По мнению специалистов, в вечернее время лучше отказаться от продуктов, излишне стимулирующих мозговую деятельность, что может провоцировать бессонницу.Здоровый сон имеет решающее значение как для психического, так и для физического благополучия, однако большое количество людей не высыпаются. Терапевт Тамара Ильинская заметила в беседе с «Медикфорум», что на качество сна могут влиять продукты и напитки, употребляемые вечером. Кофеин и алкоголь являются главными виновниками трудностей с засыпанием, и даже овощи могут мешать хорошему сну, чрезмерно стимулируя мозг или перегружая пищеварительную систему.Вот некоторые полезные продукты, которые стимулируют мозговую активность и мешают засыпать.Сельдерей. Этот полезный во многих отношениях овощ, состоящий в основном из воды, обладает мочегонным действием, которые может увеличить потребность в мочеиспускании ночью. Излишек жидкости перед сном содействует мочеиспусканию, тревожащему мочевой пузырь во время сна. При таком пробуждении у человека повышается уровень адреналина, чья значительная концентрация в крови ассоциируется с риском сердечнососудистых заболеваний.Помидоры и сыр. Богатые аминокислотой тирамин, они могут поддерживать бодрствование организма, вызывая высвобождение норадреналина в мозгу. Тирамин является известным в медицине стимулятором мозговой активности, но также он обладает свойством увеличивать частоту сердечных сокращений за счет сужения сосудов.Данная аминокислота присутствует еще в выдержанных сырах, таких как чеддер, грюйер и пармезан: их употребление тоже может повышать частоту сердечных сокращений.Продукты с кислотами. Многим кажется: съесть перед сном яблоко – хорошая идея. Но кислоты могут сильно раздражать слизистую оболочку желудка, повышать кислотный уровень pH в организме, вызывать изжогу и кислотный рефлюкс, и все это будет мешать сну.Продукты с клетчаткой. Брокколи, будучи суперполезной, содержит много растворимой клетчатки, которая может быть слишком тяжелой для пищеварительной системы. Чем дольше организму нужно переваривать пищу, тем больше времени ему требуется, чтобы заснуть, предупреждает терапевт.Бобовые, насыщенные клетчаткой, могут вызывать вздутие живота, также способного нарушить сон.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки