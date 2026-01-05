Рыбий жир поможет смягчить тяжесть коронавируса

Исследование показало, что пищевые добавки с рыбьим жиром могут уменьшить тяжесть течения COVID-19. К такому выводу пришли учёные из Китая.Предварительные данные нового исследования китайских учёных предполагают, что регулярный приём добавок с рыбьим жиром помогает снизить тяжесть симптомов коронавирусной инфекции. Рыбий жир уже давно представляет интерес для исследователей в этом плане, поскольку он укрепляет работу иммунитета. Этот продукт - богатейший источник жирных кислот Омега-3, и после его употребления в организме производится меньшее количество противовоспалительных медиаторов, что в конечном итоге теоретически должно снизить симптоматику инфекции.Данные этого исследования ещё не были рецензированы независимыми экспертами, а многие из них говорят, что необходимо продолжать работу в этом направлении и разобраться в возможных преимуществах рыбьего жира именно для здоровья иммунитета. Но учёные уже не первый раз наблюдают за связью между рыбьим жиром и COVID-19. Прошлые исследования показывали, что жирные кислоты Омега-3 могут улучшать результаты самых тяжелых больных с коронавирусом.Хотя эти работы и предполагали наличие защитной силы у добавок, их статистическая сила была ограничена из-за очень небольшой выборки или неэффективного дизайна самих исследований. Сейчас же в работе приняли участие более 110 000 человек. За их здоровьем наблюдали в течение 12 лет, и в последнее время особо следили за количеством заболевших коронавирусом среди тех, кто употреблял рыбий жир.

