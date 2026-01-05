Употребление витамина С может повысить уровень коллагена в коже

Прорывное исследование, проведенное учеными из медицинского факультета Университета Отаго в Крайстчерче (штат Отаутахи), показало, что выработка коллагена и обновление кожи напрямую зависят от количества потребляемого нами витамина С.Исследование, опубликованное в Journal of Investigative Dermatology, показывает, что уровень витамина С в коже тесно связан с уровнем этого витамина в крови (плазме) и может быть повышен за счет увеличения потребления фруктов.Исследование, проведенное на двух десятках здоровых взрослых в Новой Зеландии и Германии, показало, что повышение уровня витамина С в плазме крови за счет ежедневного употребления двух богатых витамином С киви увеличивает количество этого витамина в коже, улучшая ее толщину (выработку коллагена) и стимулируя обновление и регенерацию верхнего слоя кожи.Ведущий автор исследования, профессор Маргрит Виссерс из Центра окислительно-восстановительной биологии и медицины M?tai H?ora при кафедре патологии и молекулярной медицины, говорит, что сила связи между толщиной кожи и потреблением витамина С «убедительна».«Нас удивила тесная корреляция между уровнем витамина С в плазме крови и его содержанием в коже — она оказалась гораздо более выраженной, чем в любом другом органе, который мы исследовали», — говорит Виссерс. «Мы первыми продемонстрировали, что витамин С, поступающий в кровообращение, проникает во все слои кожи и способствует улучшению ее функций. Я очень горжусь своей командой и с нетерпением жду результатов исследований».Профессор Виссерс утверждает, что результаты исследования показывают, что красота действительно исходит изнутри, поддерживая функции кожи изнутри за счет доставки витамина С к коже так, как это задумано природой – через кровоток.«Мы знаем, что витамин С необходим для выработки коллагена. Этот факт послужил поводом для добавления витамина С во многие составы кремов для кожи. Однако витамин С обладает высокой водорастворимостью и плохо всасывается через внешний кожный барьер. Наше исследование показывает, что кожа очень хорошо усваивает витамин С из кровообращения. При этом приоритет отдается его усвоению внешним эпидермальным слоем кожи», — говорит Виссерс.Исследование состояло из двух этапов. На первом этапе была установлена связь между уровнями витамина С в плазме и коже с использованием образцов здоровой кожи пациентов, перенесших плановые хирургические операции.Второй этап включал исследование с применением диетического витамина С до и после вмешательства, проведенное в двух местах (в Крайстчерче и Германии), в каждом из которых участвовало по 12 здоровых человек.«Всем участникам было предписано ежедневно употреблять по два киви сорта Kiwi Gold — это эквивалентно 250 микрограммам витамина С — в течение восьми недель. Затем мы собрали образцы кожи до и после вмешательства, проведя отдельные анализы, которые позволили нам изучить базальные слои кожи в Крайстчерче, а также наружный дермальный слой кожи и провести тесты на функцию кожи в Германии», — объясняет профессор Виссерс.Участники из Германии были отобраны и обследованы Институтом SGS Fresenius в Гамбурге – их лаборатория обладала техническими возможностями для сбора образцов наружного дермального слоя кожи (так называемой «крыши» волдыря). Институт измерял регенерацию образцов кожи, включая ультразвуковые измерения толщины кожи, эластичности, защиты от УФ-излучения и обновления эпидермальных клеток, что позволило получить полную картину функционирования кожи.«Другое действительно важное открытие показало значительное увеличение толщины кожи участников, что отражает выработку коллагена и активизацию регенерации эпидермальных клеток, другими словами, обновление кожи», — говорит профессор Виссерс.Виссерс говорит, что для испытаний был выбран киви из-за доказанного высокого содержания в нем витамина С, но предполагается, что другие продукты, богатые витамином С, особенно свежие фрукты и овощи, такие как цитрусовые, ягоды, болгарский перец и брокколи, будут оказывать аналогичное благотворное воздействие.«Мы предполагаем, что увеличение потребления витамина С с пищей приведет к эффективному усвоению витамина С всеми отделами кожи», — говорит профессор Виссерс. «Важно поддерживать оптимальный уровень витамина С в плазме крови, чего, как известно, легко достичь здоровому человеку, потребляющему около 250 мг витамина С в день. Однако организм не накапливает этот витамин, поэтому мы рекомендуем принимать 5 и более порций в день, каждый день, причем одна из этих пяти порций должна быть продуктом с высоким содержанием витамина С — это хорошая привычка, которую стоит выработать».

