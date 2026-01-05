Нарушение циркадного ритма связано с риском развития деменции

Согласно новому исследованию, проблемы со сном могут быть ранним признаком деменции. В статье, опубликованной в журнале Neurology, исследователи пишут, что более слабые и фрагментированные циркадные ритмы связаны с повышенным риском развития деменции.Фактически, как показали результаты исследования, у людей со слабыми циркадными ритмами риск развития деменции более чем вдвое выше.«Изменения циркадных ритмов происходят с возрастом, и данные свидетельствуют о том, что нарушения циркадных ритмов могут быть фактором риска нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция», — сказала ведущий исследователь Венди Ванг из Юго-Западного университета Техаса в Далласе. «В нашем исследовании мы измерили эти ритмы активности и отдыха и обнаружили, что у людей с более слабыми и фрагментированными ритмами, а также у людей с пиком активности в более позднее время суток, повышен риск развития деменции».Циркадный ритм — это еще один термин для обозначения внутренних биологических часов организма, которые регулируют 24-часовой цикл сна человека.Циркадный ритм, регулируемый мозгом и находящийся под влиянием воздействия света, также регулирует такие функции организма, как выработка гормонов, пищеварение и температура тела.Как утверждают исследователи, четкий циркадный ритм хорошо согласовывает биологические часы человека с 24-часовым циклом, посылая ясные сигналы для функционирования организма. Люди с четким циркадным ритмом, как правило, придерживаются регулярного времени сна, даже если их расписание меняется или продолжительность светового дня смещается в зависимости от времени года.С другой стороны, по словам исследователей, у людей со слабыми циркадными ритмами чаще нарушаются биологические часы из-за сезонных изменений или смены распорядка дня.В рамках этого исследования ученые наблюдали за почти 2200 людьми со средним возрастом 79 лет. Ни у одного из них на начало исследования не было деменции.Все участники носили небольшие кардиомониторы, прикрепленные к груди, в среднем в течение 12 дней. Эти мониторы регистрировали данные о циркадных ритмах людей.Затем за участниками исследования наблюдали в среднем около трех лет, за это время у 176 из них была диагностирована деменция.Исходя из циркадных ритмов участников, исследователи разделили их на три группы. Затем они сравнили группы с выраженными и выраженными циркадными ритмами.В общей сложности, согласно исследованию, деменция развилась у 106 из 727 человек в группе со слабым циркадным ритмом, по сравнению с 31 из 728 человек в группе с сильным циркадным ритмом, как показало исследование.По оценкам исследователей, это означает, что у людей с ослабленными циркадными ритмами риск развития деменции почти в 2,5 раза выше.Исследователи также обнаружили, что риск развития деменции был выше среди людей, у которых циркадные ритмы достигали пика в конце дня.Результаты показали, что у людей, чей ритм достигал пика примерно в 14:15 или позже, риск развития деменции был на 45% выше по сравнению с теми, у кого пик приходился на период с 13:11 до 14:14.Более позднее наступление пика активности может означать, что биологические часы организма не синхронизированы с сезонными изменениями освещенности.«Нарушения циркадных ритмов могут изменять процессы в организме, такие как воспаление, и могут мешать сну, потенциально увеличивая количество амилоидных бляшек, связанных с деменцией, или снижая выведение амилоида из мозга», — сказала Ванг. «В будущих исследованиях следует изучить потенциальную роль вмешательств, направленных на коррекцию циркадных ритмов, таких как светотерапия или изменение образа жизни, чтобы определить, могут ли они помочь снизить риск развития деменции у человека».

