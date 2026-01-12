Врач предупредила о скрытых рисках привычки слушать музыку в метро

Привычка слушать музыку в метро в наушниках может нести скрытые риски для здоровья, предупредила врач-оториноларинголог, сурдолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Лариса Вылегжанина.Врач обратила внимание на то, что чаще всего негативные последствия вызваны слишком высокой громкостью музыки. По ее словам, громкость звука в 100 децибел и выше вызывает утомление слухового анализатора, снижение остроты слухового восприятия, а также приводит к тугоухости.Кроме того, длительное использование наушников в метро может привести к необратимому ухудшению слуха, предупредила Вылегжанина. «Под действием чрезмерного акустического раздражения повреждаются волосковые клетки кортиева органа во внутреннем ухе. Первые симптомы включают ощущение заложенности ушей после поездки, временное снижение слуха, звон или шум в ушах», — уточнила врач.Специалистка также отметила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует придерживаться правила «60/60»: громкость не выше 60 процентов от максимума и продолжительность прослушивания музыки в наушниках не более 60 минут в день. В шумной обстановке, такой как метро, безопаснее использовать наушники с активным шумоподавлением (ANC), которые снижают фоновый шум, добавила она.

