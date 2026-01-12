Груши могут помогать при опасных нарушениях здоровья

С употреблением груш связно много оздоровительных эффектов: в частности, они могут быть полезными при гипертензии, проблемах с повышенным холестерином и сахаром в крови.Полезные свойства груш перечислило издание Magazin Novosti (Сербия). Выступившие в нем специалисты рассказали, что в составе этих фруктов содерэатся высокие концентрации витамина С, а также меди, предотвращающих клеточное повреждение.«Их рекомендуется есть для лечения кашля при туберкулезе и болезнях верхних дыхательных путей, а также в случае лихорадки или диареи», - рассказали эксперты.Груши отличаются очень значительным содержанием клетчатки. Это делает фрукт противопоказанным при некоторых проблемах с ЖКТ (прежде всего, при обостренных состояниях). Но если противопоказаний нет, то благодаря клетчатке груши становятся полезными для профилактики повышенного холестерина и других опасных сосудистых нарушений, диабета.«При ежедневном потреблении груш человек лучше защищен от появления лишнего веса, гипертензии, скачков сахара в крови», - проинформировали медики.В свою очередь, натуральный грушевый сок дает организму витамины, каротиноиды, минералы, которые эффективно укрепления капилляры и кровеносные артерии.

