Груши могут помогать при опасных нарушениях здоровья
Полезные свойства груш перечислило издание Magazin Novosti (Сербия). Выступившие в нем специалисты рассказали, что в составе этих фруктов содерэатся высокие концентрации витамина С, а также меди, предотвращающих клеточное повреждение.
«Их рекомендуется есть для лечения кашля при туберкулезе и болезнях верхних дыхательных путей, а также в случае лихорадки или диареи», - рассказали эксперты.
Груши отличаются очень значительным содержанием клетчатки. Это делает фрукт противопоказанным при некоторых проблемах с ЖКТ (прежде всего, при обостренных состояниях). Но если противопоказаний нет, то благодаря клетчатке груши становятся полезными для профилактики повышенного холестерина и других опасных сосудистых нарушений, диабета.
«При ежедневном потреблении груш человек лучше защищен от появления лишнего веса, гипертензии, скачков сахара в крови», - проинформировали медики.
В свою очередь, натуральный грушевый сок дает организму витамины, каротиноиды, минералы, которые эффективно укрепления капилляры и кровеносные артерии.
