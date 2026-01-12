Куриные яйца полезны от лишнего жира в организме

Ученые утверждают, что женщины, которые едят более трех яиц в неделю, имеют меньшую массу тела и лучший липидный профиль.Недорогой доступный продукт – куриные яйца – являются отличным дополнением к рациону в тех случаях, когда необходимо худеть или поддерживать здоровый вес, не допуская его прибавки. Специалисты обнаружили, что употребление более трех яиц в неделю ассоциируется с лучшими показателями липидного профиля. Это показало исследование с участием взрослых женщин.Липидный профиль отражает содержание жиров. Например. липидов – жироподобных молекул, которые циркулируют в кровотоке и тесно связаны с уровнем холестерина: чем выше уровень липидов, тем значительнее концентрация холестерина. Кроме того, такой профиль учитывает наличие липопротеинов – комочков из смеси жиров и белков, которые могут вызвать проблемы с повышенным холестерином и повышать риск сердечным заболеваниям.Научные специалисты из Калифорнийского университета пришли к заключению, что куриные яйца полезны в борьбе с накоплением лишнего жира в организме«Женщины с более высоким потреблением яиц имеют в целом лучший липидный профиль по сравнению с теми, кто съедает меньше одного яйца в неделю. Также они имеют в среднем меньшую массу тела даже при более калорийном рационе», - цитирует ученых издание Mirror.Эффект куриных яиц эксперты связывают с их высокой питательной ценностью. Продукт насыщен белком, витаминами и микроэлементами, обеспечивает продолжительное чувство сытости, поддерживает активные метаболические, иммунные функции. Полученные данные говорят, что«женщины, которые регулярно едят яйца, в целом питаются более качественно и в среднем стройнее, чем те, кто их не ест».

