Судмедэксперт Решетун: хорошее снабжение мозга кислородом – залог его здоровья

Головной мозг при относительно небольшой величине потребляет не менее четверти всего кислорода, которым дышит человек, и поэтому этот орган крайне уязвим. Одно из главных условий его правильного функционирования — качественное снабжение кислородом, рассказал «Газете.Ru» врач-судмедэксперт, ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Пироговского Университета Алексей Решетун.«Кислород переносится по организму с гемоглобином эритроцитов, то есть с кровью, а головной мозг питается из системы двух крупных артерий. Важнейшее условие — поддержание кровеносных сосудов в нормальном состоянии. Атеросклероз, часто развивающийся в артериях основания головного мозга и в системе сонных артерий, за счет разрастания бляшек уменьшает поступление крови к головному мозгу. Причины атеросклероза известны: курение, парение, несоблюдение здорового режима, употребление жирной пищи и другие изученные факторы риска», – отметил специалист.Еще один момент — употребление алкоголя. По словам Решетуна, мягкие мозговые оболочки быстро поражаются при употреблении алкоголя, и за счет развития фиброза в них нарушается кровоснабжение отдельных участков коры головного мозга, что влияет на умственную деятельность и психологическую сферу.«Кроме того, головной мозг нуждается в постоянной «прокачке». Если человек пассивно потребляет информацию (например, листает короткие видеоролики), ассоциативные связи между нейронами разрушаются или, по крайней мере, не образуются новые. Но если человек получает новую информацию, тренирует память, получает образование, учит языки, занимается логическими упражнениями, то образуются новые ассоциативные связи между нейронами, ресурсы головного мозга увеличиваются», – заметил доктор.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки