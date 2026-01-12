Эксперт рассказал, как правильно дышать во время тренировок зимой

Морозный воздух — не повод отказываться от тренировок на улице. Эксперт фитнес-клубов XFIT Юлия Гуляева рассказала «Чемпионату», как правильно дышать во время занятий в зимнее время.«Продолжайте тренироваться на улице с понижением температуры — так организм успеет адаптироваться. Если всё же хотите начать уличные тренировки зимой, выбирайте дни потеплее и пусть продолжительность занятий сначала будет небольшой», — сказала эксперт.Используйте смешанное дыхание: дышите и ртом, и носом. Так вы будете получать достаточное количество кислорода, а воздух, прежде чем попасть в лёгкие, будет успевать согреться.Не делайте слишком резких вдохов (есть риск «хватануть» морозного воздуха и простудиться), дышите размеренно.При сильном морозе используйте шарф, оставив между ним и лицом пару сантиметров. Натянуть бафф на нос — не лучшая идея: от дыхания он намокнет и замёрзнет. Старайтесь отворачиваться от встречного ветра (либо поворачивать голову). При порывах прикрывайте нос и рот рукой.

