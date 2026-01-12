Некоторые пищевые консерванты связаны с высоким риском развития рака и диабета

Согласно двум крупным французским исследованиям, употребление некоторых распространенных пищевых консервантов связано с несколько более высоким риском развития рака и диабета в будущем.Однако независимые эксперты призвали к проведению дополнительных исследований и подчеркнули, что подобные наблюдательные исследования не могут продемонстрировать прямую причинно-следственную связь.В первом исследовании, опубликованном в журнале BMJ, говорится о выявлении «многочисленных связей между консервантами, широко используемыми в продуктах питания и напитках промышленного производства на европейском рынке... и более высокой частотой случаев рака в целом, а также рака молочной железы и предстательной железы».В состав консервантов входили нитриты и нитраты, которые часто используются для вяления ветчины, бекона и колбас.Второе исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, также выявило связь между употреблением некоторых пищевых добавок и развитием диабета 2 типа.Оба исследования основаны на продолжающемся исследовательском проекте, в рамках которого более 100 000 французов регулярно заполняют анкеты о своем рационе питания.Французский эпидемиолог Матильда Тувье, руководившая обоими исследованиями, заявила, что «употребление продуктов с консервантами не означает, что у вас немедленно разовьется рак».«Но нам необходимо ограничить наше воздействие этих продуктов», — сказала она. «Главный посыл для широкой публики — выбирайте наименее обработанные продукты при покупках в супермаркете».Наиболее сильная связь, выявленная в первом исследовании, была между нитритом натрия и раком предстательной железы, который увеличивал риск примерно на треть.Однако уровень повышенного риска оставался умеренным. Для сравнения, интенсивное курение повышает риск развития рака легких более чем в 15 раз.Сорбат калия, широко используемый для предотвращения роста плесени и бактерий в пищевых продуктах и напитках, был связан с двукратным увеличением риска развития диабета.Ученые, не участвовавшие в исследованиях, высоко оценили их надежную методологию, но предупредили, что пока рано говорить о смене потребительского поведения до проведения дополнительных исследований.Том Сандерс, эксперт по питанию из Королевского колледжа Лондона, предупредил, что результаты могут быть «обусловлены неспособностью полностью учесть другие факторы, которые, как известно, способствуют риску».Например, переработанное мясо и алкоголь уже давно тесно связаны с более высокими показателями заболеваемости раком. Это может означать, что причиной рака был не метабисульфит натрия, используемый в виноделии для уничтожения дрожжей, а само употребление вина, предположил Сандерс.Однако одним из вариантов может быть маркировка продуктов, содержащих нитраты/нитриты, предупреждением о вреде для здоровья, считает он.

