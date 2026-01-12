Утренние пробежки могут быть смертельно опасными: врач Терновой

Кандидат медицинских наук Константин Терновой: ничего хорошего в беге нет.В интервью врача травматолога-ортопеда Константина Тернового прозвучало предостережение о вреде занятий бегом – конкретно утренних пробежек по городским улицам. Медик заявил, что такие пробежки часто кажутся чем-то увлекательным и полезным, тогда как в реальности они способны создать немало проблем. Для людей неподготовленных спонтанное решение начать заниматься бегом и вовсе может стать смертельно опасным из-за своих последствий.«Значительное количество внезапных смертей спровоцировала именно чрезмерная нагрузка на неподготовленный к пробежке организм», - сказал Терновой, беседуя с URA.RU.Специалист добавил, что результатом утренних пробежек может стать подверженность травмам коленного сустава, голеностопного сустава.Другой минус – это вдыхание грязного воздуха на городских улицах. Многие люди к тому же занимаются бегом по соседств с оживленными трассами. Риск проникновения а их организм токсичных веществ при этом возрастает многократно.Даже тем, кто бегает давно, врач советует переходит с бега на ходьба. Та же скандинавская ходьба является более полезной для организм, убеждён эксперт.«От интенсивного бега случается достаточно большое количество смертей, из-за сердечно-сосудистой системы», - констатировал он.

