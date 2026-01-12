Врач назвала допустимое количество чашек кофе за день

Терапевт Елена Тихомирова: организм не должен получать за день более 400 миллиграммов кофеина.В интервью врача-терапевта Елены Тихомировой прозвучало объяснение по поводу допустимого в течение дня количества кофе. Медик заметила, что в первую очередь норму употребляемого кофеина определяет сам организм: разные люди обладают разной восприимчивостью к нему, и эта чувствительность влияет на отношение к кофе и на способность усваивать его без последствий.«Есть люди, которые не пьют кофе или пьют одну чашку в неделю, им не нужно пить чаще. Есть люди, которые любят кофе и выпивают 5-6 чашек, им так комфортно, они хорошо себя чувствуют», - сказала Тихомирова «Газете.Ru».Медик заявила, что кофе не вредит здоровью, и если человек его нормально воспринимает, не жалуется на сердцебиение или бессонницу, то может выпить, если хочет, несколько чашек за день. Некоторые люди, заметила медик, вполне нормально засыпают после чашки кофе, им это не мешает.В то же время терапевт напомнила о существовании условной нормы.«Примерная суточная доза для человека – 400 миллиграммов кофеина, и условная норма – это 4 чашки кофе американо или 2 чашки кофе эспрессо в день, которые составляют ее», - сообщила врач.

