Грудное вскармливание связано с улучшением психического здоровья в будущем

Грудное вскармливание может снизить риск развития депрессии/тревожности у матерей в более позднем возрасте на срок до 10 лет после беременности. Выявлены взаимосвязи при любом, исключительном и суммарном (не менее 1 года) грудном вскармливании.Результаты небольшого наблюдательного исследования, опубликованного в журнале открытого доступа BMJ Open, предполагают, что грудное вскармливание может снизить риск развития депрессии и тревожности у матерей в более позднем возрасте на срок до 10 лет после беременности.Исследование показало, что выявленные взаимосвязи наблюдались как при любом грудном вскармливании, так и при кумулятивном (по меньшей мере, в течение 12 месяцев) грудном вскармливании.Исследователи отмечают, что грудное вскармливание связано с более низким риском послеродовой депрессии и тревожности, но неясно, сохранятся ли эти сниженные риски в долгосрочной перспективе.Чтобы это выяснить, они отслеживали особенности грудного вскармливания и состояние здоровья 168 женщин, рожающих во второй раз, которые изначально участвовали в исследовании. Продольное когортное исследование ROLO в течение 10 лет.Все женщины родили ребенка весом менее 4 кг, и они, а также их дети, проходили осмотры через 3 и 6 месяцев, а также через 2, 5 и 10 лет после рождения, к тому времени средний возраст матерей составлял 42 года.При каждом плановом осмотре матери заполняли подробную анкету об истории болезни. В ней спрашивалось, был ли у них диагностирован и лечился ли от депрессии/тревожного расстройства. Они также предоставляли информацию о потенциально влияющих факторах, включая диету и уровень физической активности.В ходе осмотров матери предоставляли информацию о следующем: кормили ли они грудью или сцеживали молоко в течение одного дня или более; общее количество недель исключительно грудного вскармливания; общее количество недель любого грудного вскармливания; и суммарный период грудного вскармливания менее или более 12 месяцев.Почти три четверти женщин (73%; 122) сообщили, что когда-либо кормили грудью. Средний период исключительно грудного вскармливания длился 5,5 недель, а любой грудной вскармливания — 30,5 недель. Более трети (37,5%; 63) сообщили, что суммарная продолжительность грудного вскармливания составила не менее 12 месяцев.Двадцать две (13%) женщины сообщили о депрессии/тревожности во время обследования через 10 лет, а еще 35 (21%) сообщили о депрессии или тревожности в любой момент времени.Участницы, сообщившие о депрессии/тревожности во время обследования через 10 лет, были моложе, менее физически активны и имели более низкие показатели благополучия в начале исследования, чем те, кто не сообщал об этом. Женщины, сообщившие о депрессии и тревожности в любой момент времени, различались только по возрасту в начале исследования.Анализ данных показал, что женщины, испытывавшие депрессию и тревогу через 10 лет после беременности, реже кормили грудью и имели более короткие периоды грудного вскармливания или исключительно грудного вскармливания в течение своей жизни.Каждая неделя исключительно грудного вскармливания в течение всей жизни была связана с уменьшением вероятности возникновения депрессии и тревожности на 2% после учета потенциально влияющих факторов, включая потребление алкоголя.Это наблюдательное исследование, и поэтому нельзя сделать однозначных выводов о причинно-следственной связи. Исследователи признают, что участников было относительно немного, они не отличались этническим или социальным разнообразием, и что исследование основывалось на личных воспоминаниях, а не на объективных показателях депрессии/тревожности.Тем не менее, они пишут: «Мы предполагаем, что успешное грудное вскармливание также может оказывать защитное действие на послеродовую депрессию и тревожность, что, в свою очередь, снижает риск материнской депрессии и тревожности в долгосрочной перспективе».«Вероятнее всего, эта взаимосвязь носит многофакторный характер, поскольку помимо влияния истории болезни на грудное вскармливание и психическое здоровье влияют многие социально-экономические и культурные факторы. Кроме того, женщины с предшествующей историей депрессии и тревожности подвержены риску снижения успешности грудного вскармливания, что усугубляет взаимосвязь, но в обратном направлении», - добавили ученые.В заключение они говорят: «Мы знаем, что повышение показателей и увеличение продолжительности грудного вскармливания может улучшить показатели здоровья на протяжении всей жизни, снизить бремя болезней на уровне населения и привести к значительной экономии средств в сфере здравоохранения. Возможность того, что грудное вскармливание может еще больше снизить огромное бремя депрессии для отдельных людей, семей, систем здравоохранения и экономики, только усиливает аргумент в пользу того, чтобы политики улучшили поддержку грудного вскармливания».

