В США пересмотрели рекомендации по питанию
Об этом в соцсетях сообщила врач-эндокринодог Зухра Павлова.
Ранее основу рациона составляли зерновые и крупы, затем следовали фрукты и овощи, мясо и белки рекомендовались умеренно, жиры сводились к минимуму.
Новая модель: приоритет отдается белкам и цельным продуктам (мясо, рыба, яйца, молочные продукты). Овощи и фрукты сохраняют важную роль, полезные жиры перестали считаться врагом. Зерновые и хлеб переместились на нижнюю ступень.
Ключевой принцип новой пирамиды: упор на натуральные, а не промышленно переработанные продукты.
Эти изменения можно рассматривать как признание системной ошибки: десятилетний акцент на увеличении доли обработанных углеводов в рационе не привел к улучшению здоровья нации, а способствовал росту ожирения, заключила Павлова.
