Пониженная температура в спальне помогает сердцу восстанавливаться во время сна

Согласно новым исследованиям Университета Гриффита, поддержание температуры в спальне на уровне 24°C ночью во время сна снижает стрессовую реакцию у пожилых людей.*Фергус О'Коннор из Школы смежных медицинских специальностей, спорта и социальной работы Университета Гриффита оценил влияние повышения ночной температуры в спальне на частоту сердечных сокращений и реакцию на стресс у пожилых людей.«Для людей в возрасте 65 лет и старше поддержание температуры в спальне в течение ночи на уровне 24 °C снижает вероятность возникновения повышенной стрессовой реакции во время сна», — говорит О'Коннор. «Когда человеческий организм подвергается воздействию тепла, его нормальной физиологической реакцией является учащение сердцебиения. Сердце работает интенсивнее, пытаясь обеспечить приток крови к поверхности кожи для охлаждения. Однако, когда сердце работает интенсивнее и дольше, это создает стресс и ограничивает нашу способность восстанавливаться после воздействия тепла, произошедшего накануне».Участники исследования носили фитнес-трекеры на недоминантном запястье, а температура в спальне контролировалась с помощью установленных датчиков температуры на протяжении всего периода сбора данных, продолжавшегося в течение всего австралийского лета.Данные исследования впервые предоставили реальные доказательства влияния повышения температуры в спальне на частоту сердечных сокращений и реакцию на стресс.«Изменение климата приводит к увеличению частоты жарких ночей, что может независимо способствовать сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, нарушая сон и восстановление вегетативной нервной системы», — отмечает О'Коннор. «Хотя существуют рекомендации по максимальной дневной температуре в помещении (26°C), аналогичных рекомендаций для ночных условий нет».

