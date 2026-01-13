Врач рассказал о детоксикации с помощью тыквы

Популярный в России овощ тыква может использоваться в качестве детоксикации организма. Такое мнение высказала диетолог Ольга Перевалова.В составе тыквы большое количество очень полезных для кожи и глаз элементов под названием каротиноиды, поэтому этот овощ нужно обязательно регулярно включать в свой рацион, если у человека нет к этому каких-либо противопоказаний. Но необходимо помнить, что тыква вовсе не безвредна. У обладателей плохо работающего кишечника порция тыквы может вызвать различные желудочно-кишечные расстройства вроде диареи.У тыквы также имеется желчегонный эффект, поэтому она не показана для людей, имеющих проблемы с выведением желчи из организма. А вот если вы страдаете от хронических запоров, то тыква, напротив, принесет немалую пользу, поскольку она укрепляет кишечную моторику.Противопоказаниями к употреблению тыквы являются гастрит, язвенная болезнью, колит, панкреатит и пищевые отравления, но при них, в целом, нужно обращать особое внимание на употребление любых овощей, особенно тех, которые содержат грубую клетчатку, способную как бы ободрать слизистую желудочно-кишечного тракта. Не стоит забывать про тыквенные семечки, которые содержат жирные кислоты Омега-6 и являются очень полезными для здоровья.

