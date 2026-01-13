Помогает ли молоко при болях в желудке?

Врач предупреждает, что молоко не стоит воспринимать как средство от дискомфорта в желудке – если оно и помогает, эффект все равно кратковременный.Бытует мнение, что при употреблении молока облегчается желудочная боль, поскольку оно нейтрализует кислоту желудке, которая провоцирует раздражение его слизистых и их повреждение. О том, насколько это верно, рассказала спортивный врач Александра Чистякова.По словам специалиста,«употребление молока может облегчить желудочную боль только на несколько часов».Чистякова объяснила, что молоко является слабокислотным продуктом с более низкой кислотностью по сравнению с желудочным соком. Поэтому долго считалось, что питье молока нейтрализует кислоту содержимого желудка.Но ученые установили, что нейтрализующий кислоту эффект молока является временным.«Молочная пленка на стенках желудка задерживает действие кислоты, но, как показывают исследования, молоко также стимулирует секрецию желудочного сока», - рассказала Чистякова.Таким образом, добавила медик, хотя благодаря молоку и может наступить облегчение, спустя время болезненные ощущения в желудке скорей всего возникнут снова.

