Названы основные симптомы опухоли мозга
Врач уточнил, что опухоли, расположенные в лобной доле, могут провоцировать нарушения памяти, речи и психические отклонения. Если опухоли находятся в стволе мозга, то могут вызвать паралич и нарушение глотания. Умнов добавил, что при поражении зрительного или преддверно-улиткового нерва могут наблюдаться проблемы со зрением или слухом.
Другими симптомами опухолей мозга Умнов назвал головные боли, судороги, онемение кожи, шум в ушах, нарушение кожной чувствительности или рвоту. В некоторых случаях могут наблюдаться провалы в памяти, галлюцинации, мании, депрессии и другие психические отклонения.
Хирург отметил, что зачастую при опухолях мозга появляется сильная головная боль, которая почти не купируется с помощью обезболивающих лекарств.
Иллюстрация к статье:
